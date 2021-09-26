Сергей Меликов строго мониторит строительство школы в селе Львовский

Школа села Львовский Бабаюртовского района Дагестана стала известна широкой массе по причине отказа родителей отправлять детей в аварийную школу 1 сентября. Впоследствии Сергей Меликов лично выехал на место и дал поручение построить в ускоренной теме новую школу.

На данный момент уже проведены работы по планировке и подведению инженерных систем, подготовлен котлован, создан каркас и подготовлены опалубки для возведения цоколя.

Сергей Меликов поручил ускорить темпы возведения школы. Стоит отметить, что пока строительные работы идут по плану, в рамках которого образовательное учреждение должно быть готово в декабре 2022 года.