Сергей Меликов соболезнует родным погибшего в Кизлярском районе мальчику

Глава Дагестана Сергей Меликов опубликовал в своём аккаунте в Инстаграм пост о пропавшем в Кизлярском районе ребенке. «Только что пришла скорбная весть: пропавший несколько дней назад в Кизлярском районе 8-летний Гаджимагомед Курамагомедов найден мертвым.

Это огромное горе, тяжелейшая и безвременная утрата! Выражаю искренние соболезнования родным и близким Гаджимагомеда, весь Дагестан скорбит вместе с вами. Все эти дни мы надеялись, что мальчик жив и скоро вернётся домой. Семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», — сообщил Сергей Меликов.

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