Экономика

Сергей Меликов: «Сейчас самое время развивать свои сильные стороны»

Оставить комментарий

Наиболее перспективными мерами для развития экономики Дагестана является поддержка местных производителей и развитие туризма. Такое мнение выразил Сергей Меликов.

По словам Главы Республики Дагестан, необходимо сделать так, чтобы изменения в современном мире пошли на пользу экономике республики. «Сейчас самое время развивать свои сильные стороны», — отметил руководитель субъекта. В числе антикризисных мер, Сергей Меликов выделил формирование законодательной базы для защиты экономики, укрепление финансовой стабильности муниципалитетов, а также реструктуризация платежей по бюджетным кредитам.

Также читают:

Власти Дагестана собираются возродить художественн...
В Дагестане обеспечивается стабильный рост произво...
Сельхозпроизводители Кизилюрта провели ярмарку в к...
Дагестан начнет добычу газа из шельфа Каспийского ...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.