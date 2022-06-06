Сергей Меликов: «Сейчас самое время развивать свои сильные стороны»

Наиболее перспективными мерами для развития экономики Дагестана является поддержка местных производителей и развитие туризма. Такое мнение выразил Сергей Меликов.

По словам Главы Республики Дагестан, необходимо сделать так, чтобы изменения в современном мире пошли на пользу экономике республики. «Сейчас самое время развивать свои сильные стороны», — отметил руководитель субъекта. В числе антикризисных мер, Сергей Меликов выделил формирование законодательной базы для защиты экономики, укрепление финансовой стабильности муниципалитетов, а также реструктуризация платежей по бюджетным кредитам.