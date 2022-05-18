Сергей Меликов: «Сегодня безопасности жителей республики и наших гостей ничто не угрожает»

Сегодня безопасности жителей республики и её гостям ничто не угрожает. Такое мнение выразил Сергей Меликов, отметив, что каждый, кто попытается нарушить мир и устоявшийся порядок, получит жёсткий отпор. По словам Главы Республики Дагестан, регион всегда демонстрировал непримиримое отношение к экстремизму и терроризму. «Новость о том, что в Ленинском районе Махачкале были ликвидированы двое боевиков, готовивших диверсию на объектах энергоснабжения, привлекла всеобщее внимание»,- сказал Глава Республики Дагестан, отметив, что уже даны поручения усилить защиту населения и всех стратегически значимых объектов.

Вконтакте Одноклассники