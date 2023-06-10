Общество

Сергей Меликов: «С паспортом вы приобретаете новые права, открывающие большие возможности»

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«С паспортом вы приобретаете новые права, открывающие большие возможности. Символично, что главный документ вы получаете в преддверии Дня России — канун праздника, который нас всех объединяет.

Для вас сейчас главное — учеба. Это ваш личный капитал. Чтобы страна развивалась, каждый на своем месте должен выполнять свои обязательства, и тогда он действительно будет гражданином страны. Я надеюсь, мы с вами вместе будем прикладывать усилия для того, чтобы сделать жизнь в стране лучше и счастливее», — напутствовал юных дагестанцев глава республики.

Сергей Меликов отметил, что сегодня школьников объединяет «Движение первых», созданное по предложению Президента России Владимира Путина.

В Дагестане это движение делает первые шаги, но впереди большие планы по его развитию в самых разных направлениях, заверил глава республики.

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