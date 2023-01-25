Сергей Меликов: «Ресурсосодержащие компании и органы власти, которые отвечают за эту работу должны принести извинения дагестанцам»

В Дагестане стартовала прямая линия с главой республики Сергеем Меликовым. Открывая эфир, руководитель республики прокомментировал ситуацию в сфере ЖКХ в Дагестане.

«Мы живем в такой республике, где должен быть сделан задел, в том числе на изменения погодных условий, которые не должны влиять на благосостояние наших жителей», — подчеркнул Меликов. Глава Республики отметил, что полностью согласен с теми вопросами и обращениями, которые поступили в адрес ответственных ведомств по линии ЖКХ.

«Прятать проблемы от людей мы не имеем права, но тем не менее есть вопросы системные и многолетние, решать их приходится не одним днем. В их числе проблема аварийных отключений. Энергетики докладывали об усиленных работах. Действительно, многие из них в круглосуточном режиме соединяли провода под шквалистым ветром, где-то нарушая технику безопасности. Состояние энергосистем, нехватка мощностей, это то тяжелое наследство, с которым мы намерены справиться, но в одночасье решить эти вопросы невозможно. Возмущения людей можно понять, я ни раз приводил пример, когда семьи оставались без света и тепла сутками. нем могли дозвониться в аварийные службы, получить информацию. Такие случаи недопустимы. мы принимаем решения для того, чтобы создать каналы прямой линии, колл-центры. которые помогли бы ускорить обращения людей. Ресурсосодержащие компании и органы власти, которые отвечают за эту работу должны принести извинения дагестанцам. И я со своей стороны хочу извиниться перед теми, кто в новогодние праздники испытал проблемы. Поверьте, мы подробно разбираем каждую ситуацию», — сказал Глава РД.

Отметил Сергей Меликов и то, что простых извинений мало: «Самое главное, чтобы массовые отключения и плохой сервис представителей местных компаний ушел в прошлое. Мы работаем над этим последние два года».

Источник: https://mirmol.ru/novosti/sergej-melikov-resursosoderzhashhie-kompanii-i-organy-vlasti-kotorye-otvechajut-za-jetu-rabotu-dolzhny-prinesti-izvinenija-dagestancam/