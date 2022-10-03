Сергей Меликов расставил приоритеты в работе органов власти республики

Сергей Меликов обозначил приоритетные задачи для работы органов власти Дагестана на ближайшую перспективу.

В первую очередь Сергей Меликов обратил внимание руководителей на важность правильного формирования бюджета на следующий год.

«Сегодня мы с вами должны очень рационально подходить к вопросам, возникающим в ходе освоения бюджета и планирования бюджетных денежных средств на будущий год. Бюджет должен быть спланирован так, чтобы какие-то ограничения никак не влияли на динамичное развитие республики. Нам нужно думать о том, как создавать подушку безопасности, чтобы реализовать все наши планы по ремонту школ и дорог, строительству объектов здравоохранения», – подчеркнул Глава Дагестана.

Сергей Меликов выразил мнение, что приоритеты на 2023 год нужно расставить по принципу «светофора», то есть заранее ранжировать проекты от первоочередных к тем, которые при необходимости можно перенести.

Среди мероприятий, которые должны быть выполнены в обязательном порядке, руководитель субъекта выделил реализацию программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами. «Средства на эти цели по-прежнему зарезервированы, учитывая важность решения этого вопроса для Дагестана. В ближайшее время мы должны представить материалы экспертизы», – отметил Сергей Меликов.

Вместе с тем глава региона подчеркнул, что грамотно составленный в прошлом году бюджет позволил республике пополнить имеющиеся резервные фонды, а также зарезервировать средства по различным направлениям и не испытывать дефицита.

Кроме того, Сергей Меликов поддержал решение руководства МВД по Республике Дагестан, которым назначены проверки по всем фактам возможного превышения должностных полномочий сотрудниками полиции при обеспечении общественной безопасности в ходе несанкционированных митингов в республике.

Также в ходе совещания Сергей Меликов анонсировал проведение расширенного заседания Республиканской призывной комиссии РД. Оно состоится завтра.

Планируется обсудить все вопросы, связанные с частичной мобилизацией. В нём также примут участие представители общественных организаций и бизнеса.