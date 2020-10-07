Сергей Меликов расставил приоритеты в работе на новой должности

Накануне исполняющего обязанности Главы республики Сергея Меликова встретили в аэропорту Махачкалы. Здесь же состоялся брифинг, где новоявленный глава Сергей Меликов и теперь уже советник Президента страны Владимир Васильев ответили на вопросы журналистов.

Сергей Меликов рассказал о планах на должности Главы республики, отметив, что будет следовать задачам, которые поставил Владимир Путин. Меликов отметил, что на все должности будет подбирать исключительно профессионалов.

Он заявил, что в условиях вновь нарастающей пандемии, надо будет защищать людей и их бизнес. Поэтому экономике будут уделять больше внимания, чтобы удержать на докризисном уровне.

Будет продолжена работа по противодействию коррупции.