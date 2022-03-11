Сергей Меликов рассказал в своём телеграмм об итогах встречи с министром культуры Ольгой Любимовой

Глава республики Сергей Меликов рассказал в своём Телеграм об итогах встречи с министром культуры Ольгой Любимовой.

«Развитие сферы культуры Дагестана, поддержку творческих коллективов, а также строительство и реконструкцию объектов в рамках нацпроекта «Культура» обсудили сегодня на встрече с министром культуры России Ольгой Борисовной Любимовой.

Культура Дагестана самобытна и многогранна, а с поддержкой федерального министерства для её популяризации мы можем сделать ещё больше. Рассказал Ольге Борисовне о наших планах по открытию уже в 2023 году Дома танца для ансамбля «Лезгинка». К слову, наш прославленный танцевальный коллектив в этом году продолжит участвовать в программе «Большие гастроли» и выступит с лучшими номерами, рассказывающими о природе горного края, о народных традициях и обычаях.

В рамках нацпроекта «Культура» нам удалось в прошлом году провести капремонт 7 домов культуры и 3 детских школ искусств, построить 4 дома культуры и 2 модельные библиотеки нового поколения.

Было приятно услышать от Ольги Любимовой, что Минкультуры России готово и дальше оказывать поддержку в реализации наших проектов», — говорится в сообщении.