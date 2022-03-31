Сергей Меликов рассказал в своём телеграмм об итогах работы республиканского правительства

Несмотря на пандемию, мы сумели сохранить многие показатели, а по некоторым даже добиться роста.

Коротко о достигнутых результатах и первоочередных планах:

Промышленное производство и инвестиции выросли на 140 % (до 7,3 млрд рублей), вырос и объем производства оборонной продукции. 10 предприятий получили субсидии на сумму около 50 млн рублей. 27 инвестиционных проектов находятся на стадии разработки с общим объемом инвестиций порядка 14 млрд рублей.

Функционируют 6 индустриальных парков общей площадью 300 гектаров, создается индустриальный парк площадью 45 га в Дагестанских Огнях. В 2021 году реализованы 5 инвестиционных проектов на сумму более 2 млрд рублей. Всего у нас реализуются более 40 инвестиционных проектов на общую сумму более 65 млрд рублей.

Достигнуты результаты в топливно-энергетическом комплексе.

Начаты работы по реконструкции Чиркейской и Чирюртовской ГЭС, запланировано строительство в 2027 году Могохской малой ГЭС по линии «РусГидро». Строчится солнечная электростанция в Южно-Сухокумске мощностью 15 МВт, запланирована подобная станция на 60 МВт в Ногайском районе. Разработан проект Программы повышения надёжности электросетевого комплекса республики на сумму 7,6 млрд рублей.

В газовой отрасли отрасли проведена инвентаризация газораспределительных сетей. Поставлены на кадастровый учет 1,5 тыс. км сетей. В Аренда ООО «Газпром газораспределение Дагестан» переданы газовые сети, находящиеся в республиканской собственности, протяженностью более 4,5 тыс. км.

В Агропромышленном комплексе за 2021 год обеспечен рекордный урожай риса – 115,5 тыс. тонн. Заложено больше 1100 га садов, из которых около 330 га – сады интенсивного типа. Собрано 195 тыс. тонн плодов. Перевыполнен план по сбору винограда – на переработку направлено 163 тыс. тонн. В птицеводстве мясного направления введены в эксплуатацию 4 новых и 6 реконструированных цехов общей мощностью выращивания 2,5 млн цыплят, или по производству 5 тыс. тонн мяса птицы в год.

Большие успехи достигнуты и в транспортной отрасли. В республике построено и отремонтировано 371 км автомобильных дорог и 13 мостов. После обсуждения с Президентом России вопроса расширения федеральной дороги «Кавказ» в этом году начался капитальный ремонт 4 участков дороги протяженностью 73 км с переводом в 4-х полосную дорогу с разделением встречных потоков. До 2025 года всю дорогу «Кавказ» на территории республики планируем перевести в 4-х полосную дорогу первой технической категории. Развивается Махачкалинский аэропорт и прорабатываются вопросы о передаче пакета акций Махачкалинского морского торгового порта в собственность республики.

В социальной сфере завершено строительство 47 объектов, из которых 34 – введены в эксплуатацию, в том числе: 6 школ, 22 детсада, 5 объектов спорта ж, 3 объекта газификации, 9 объектов газоснабжения.

В области здравоохранения в 2021 году нам удалось не повторить трагедию 2020 года, связанную с заболеванием коронавирусом. В 38 учреждениях осуществлен капитальный ремонт. Поставлены 33 автомобиля скорой медицинской помощи, оснащенных современным оборудованием. Первичное звено здравоохранения дополнительно оснащено 427 единицами медицинского оборудования. Закуплено 177 единиц санитарного автотранспорта. Построены и введены в эксплуатацию 5 участковых больниц.

Все органы власти республики должны руководствоваться теми задачами, которые перед нами ставит руководство страны. Общий успех складывается из четких и профессиональных действий каждого участника процесса. Я очень надеюсь, что в дальнейшем нам удастся развиваться, не сбавляя достигнутых темпов, и мы сумеем выйти на более высокие показатели.