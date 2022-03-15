Сергей Меликов рассказал в своём телеграмм-канале об итогах поездки в Москву

Всю минувшую неделю работал в Москве. На федеральном уровне удалось обозначить приоритетные для Дагестана вопросы, по некоторым из них приняты решения. Уверен, результаты этой работы дагестанцы почувствуют уже скоро.

Главное:

Обсудили с заместителем Председателя Правительства РФ Александром Новаком, курирующим Северный Кавказ, вопросы развития топливно-энергетического комплекса, ЖКХ и инвестиционного потенциала Дагестана. Продолжаем реализацию поручений Президента России в сфере ТЭК.

С вице-премьером России Викторией Абрамченко обозначили мероприятия по защите от подтопления территорий, районов и сёл Дагестана, расчистке русла реки Терек и развитию мелиоративной системы северной зоны республики.

Как всегда, продуктивной оказалась встреча с министром экономического развития России Максимом Решетниковым – затронуты вопросы социально-экономического развития Дагестана, в том числе реализация проектов по строительству оптово-логистических центров. Эта тема особенно актуальна с учетом международных санкций и необходимости развития новых экономических связей.

Сфера культуры Дагестана тоже получит дальнейшее развитие. На встрече с министром культуры РФ Ольгой Любимовой обсудили мероприятия по празднованию юбилеев наших выдающихся мастеров слова – Фазу Алиевой и Расула Гамзатова. Также обозначили планы по открытию Дома танца для ансамбля «Лезгинка» и развитию кинематографа в Дагестане.

Конечно, не мог не навестить наших дагестанских ребят и сослуживцев из отдельной дивизии оперативного назначения войск Национальной гвардии России, получивших ранение в ходе спецоперации в Украине, в Главном военном клиническом госпитале войск национальной гвардии РФ. Поблагодарил их за мужество, верность долгу и пожелал скорейшего выздоровления.

Не забыли и о танкисте Марате Халикове. По моему поручению постоянный представитель Дагестана при Президенте РФ Владислав Толстюк и мой помощник Болат Изутдинов навестили его дома. Марату придают силы поддержка и внимание, которыми его и его близких окружили дагестанцы.

К сожалению, при проведении военных операций не обходится без раненых и потерь, среди которых есть и наши земляки. Руководство республики принимает меры для оказания поддержки семьям пострадавших и погибших.