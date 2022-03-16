Сергей Меликов рассказал об Указе Президента «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации»

«Сегодня наш Президент Владимир Путин провёл совещание о мерах социально-экономической поддержки регионов, на котором объявил о подписании Указа «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации».

Поделюсь с вами основными тезисами.

Задача по снижению уровня бедности и ликвидации социального неравенства в приоритете. Владимир Владимирович анонсировал новые меры поддержки – повышение МРОТ, зарплат бюджетников, социальные выплаты. Для нашей республики это очень важно.

Сейчас субъекты получат больше полномочий, но при этом возрастёт и ответственность за принимаемые решения. Я такой же посыл даю Правительству и муниципалитетам. Их задача – устранять имеющиеся проблемы в интересах людей.

Частный бизнес нужно поддерживать как основной финансовый сегмент, имеющий возможность вложить средства в развитие экономики. Прежде всего, интересуют такие направления, как логистика и производство. Надо создать для предпринимателей комфортные условия, снимать административные барьеры.

Предложенные главой государства шаги своевременные и эффективные.

В Дагестане мы также принимаем некоторые меры поддержки. Как я узнал из отчёта ЦУРа, за последние недели свыше 400 обращений поступило по поводу роста цена.

Сейчас особенно важно доводить до дагестанцев объективную информацию, в том числе на местах. Нужно говорить с людьми, чтобы они чётко понимали, что происходит и какие меры мы принимаем.

Остановимся на них подробнее.

В Дагестане создан Оперативный штаб по обеспечению устойчивости развития экономики РД с учетом внешних факторов. В постоянном режиме ведётся мониторинг цен на товары, обеспечивается продовольственная безопасность и создаются резервы.

Продолжает работу «горячая линия» по вопросам ценообразования.

На фоне ситуации с санкциями некоторые оптовые поставщики воспользовались случаем и начали завышать цены, но мы сейчас с ними выстраиваем работу. Например, прорабатываем вопросы поставок в Дагестан дополнительных объемов растительного масла и сахара для обеспечения конкуренции и стабилизации цен. Также готовятся предложения по наращиванию объемов производства в самой республике и нашему участию в программе импортозамещения.

Буквально на днях во всех городах и районах начнут проводить сельхозярмарки.

Не забываем и о предпринимателях: они получат финансовую поддержку за счёт докапитализации Фонда развития промышленности и Фонда микрофинансирования; хлебопекарным предприятиям окажем поддержку для сдерживания роста цен; республика поможет получить импортозамещающее оборудование.

Проводим комплекс мер по поддержке занятости населения: это и организация дополнительного профессионального образования, и оказание финансовой помощи на открытие собственного дела.

Бизнес получит господдержку в виде кредитных каникул, льготных микрозаймов, снижения налоговой нагрузки.

Хотелось бы поблагодарить Муфтият Дагестана за то, что наше духовенство тоже не осталось в стороне и обратилось к дагестанцам с призывами не спекулировать ценами, об этом будут говорить и во время пятничных молитв. Такая неравнодушная позиция очень много значит для нас.

Отдельная благодарность от руководства и жителей Донбасса главам городов и районов республики за оказанную гуманитарную помощь. Как я уже говорил, Дагестан отправил около 80 тонн гуманитарного груза для жителей Донбасса, которых националистический режим лишил покоя и домашнего уюта.

То, что мы сделали, соответствует призыву «Мы вместе!». Когда Дагестан оказывался в сложных ситуациях, нам помогали другие регионы. Поэтому мы, как никто другой, понимаем, как важна протянутая в тяжелую минуту рука помощи», — пишет Меликов.