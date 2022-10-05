Сергей Меликов рассказал о транспортном потенциале Дагестана. Глава республики выступил на II Каспийском экономическом форуме.

Форум стал крупнейшей площадкой в постпандемийный период для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества стран-участников Каспийского региона, а также пограничных им дружественных государств. В нём участвуют официальные делегации стран «каспийской пятерки» – России, Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркменистана, представители федеральных и региональных органов российской власти, главы ведущих компаний.

Среди ключевых тем – вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в области экологии, энергетики, транспорта и логистики, энергетики и туризма, городской инфраструктуры и социально-гуманитарной сферы.

Сергей Меликов принял участие в круглом столе «Каспий: евразийский транспортно-логистический хаб», где рассматривались такие темы, как организация сотрудничества стран Каспийского региона по перевозке грузов по международным транспортным коридорам, проходящим по их территориям, и развитие транспортной инфраструктуры стран Каспийского региона. В своём выступлении глава региона напомнил, что Дагестан расположен на западном побережье Каспия, что позволяет ему принимать активное участие в формировании и развитии международных грузопотоков МТК «Север – Юг» и «Восток – Запад».

А по экспертным оценкам в условиях санкционного воздействия со стороны ряда европейских и западных стран грузооборот портов Азово-Черноморского и Балтийского бассейнов, автомобильных и железнодорожных подходов к ним, резко сокращается. На этом фоне наблюдается переориентация грузопотоков на восточный и азиатские товарные рынки, в том числе через коридор «Север-Юг».

«Поэтому развитие транспортного комплекса Дагестана, где представлены практически все виды транспорта: железнодорожный, автомобильный, морской, воздушный и трубопроводный, – является актуальным и стратегически значимым не только для республики, но и для всей России», – подчеркнул Сергей Меликов.