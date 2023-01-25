Сергей Меликов рассказал о решении проблем в сфере ЖКХ

Сергей Меликов рассказал в рамках прямого эфира о том, что сделано в Дагестане для решения проблем в сфере ЖКХ.

«За последние два года в столице Дагестана установлены 15 современных блочных трансформаторных подстанций. Планируется установка еще 39. Это уже дало свой результат. Были районы, где не было ни одного отключения за зимний период. Аварийные отключения в основном приходились на те сети, которые находятся ни в чьем ведении, безхозные. Уже в конце этого второго квартала текущего года все сети будут консолидированы».

В сфере энергетики ведутся работы в том числе с инвесторами. «В 2022 году мы запустили первую в регионе солнечную подстанцию. В декабре мы с Русгидро подписали соглашение о строительстве электростанций на реке Аварское кайсу. Для обеспечения надежного газоснабжения Правительство РД обратилось в Газпром с просьбой увеличить подачу газа и провести работу по техническому перевооружению загруженных газопроводов и газораспределительных сетей», — сообщил руководитель Дагестана.

Источник: https://mirmol.ru/novosti/sergej-melikov-rasskazal-o-reshenii-problem-v-sfere-zhkh/