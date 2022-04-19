Сергей Меликов рассказал о пяти «прорывных» проектах в Дагестане на совещании под руководством Александра Новака

Реализацию прорывных проектов в субъектах СКФО обсудили на совещании под руководством Александра Новака. По словам Вице-премьера РФ, общая стоимость прорывных проектов составит более 1,6 триллиона рублей. Их реализация позволит создать около восьмидесяти тысяч рабочих мест.

В работе совещания, в числе других руководителей субъектов, принял участие Сергей Меликов. Глава Республики Дагестан выступил с докладом о текущем статусе реализации «прорывных» проектов в регионе.

По словам Сергея Меликова, в рамках экономической модели развития Республики Дагестан определены пять «прорывных» инвестиционных проектов общей стоимостью более трёхсот тридцати миллиардов рублей. Все озвученные проекты были внимательно выслушаны и адресованы профильным органам федеральной власти для подготовки предложений в целях их реализации.