Нацпроекты в РД

Сергей Меликов распорядился устранить недочёты, допущенные при возведении ФАПа в селе Ассаб

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Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Ассаб Шамильского района было начато ещё в 2015 году. Глава Дагестана Сергей Меликов поручил разобраться в причинах возникновения долгостроя и принять необходимые меры.

В рамках исполнения распоряжения руководителя региона, вице-премьер Дагестана Абдурахман Махмудов посетил объект для выяснения обстоятельств, по причине которых ФАП в селе ещё не функционирует.

В ходе посещения, вице-премьер указал на необходимость завершить работы до конца месяца и обеспечить ввод объекта в эксплуатацию. Контроль над реализацией данных мероприятий возложен на Министерство здравоохранения РД.

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