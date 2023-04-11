Сергей Меликов распорядился устранить недочёты, допущенные при возведении ФАПа в селе Ассаб

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Ассаб Шамильского района было начато ещё в 2015 году. Глава Дагестана Сергей Меликов поручил разобраться в причинах возникновения долгостроя и принять необходимые меры.

В рамках исполнения распоряжения руководителя региона, вице-премьер Дагестана Абдурахман Махмудов посетил объект для выяснения обстоятельств, по причине которых ФАП в селе ещё не функционирует.

В ходе посещения, вице-премьер указал на необходимость завершить работы до конца месяца и обеспечить ввод объекта в эксплуатацию. Контроль над реализацией данных мероприятий возложен на Министерство здравоохранения РД.