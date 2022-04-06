Сергей Меликов провёл заседание Совета по развитию агропромышленного комплекса

Глава республики отметил, что руководство страны уделяет повышенное внимание решению актуальных вопросов развития агропромышленного комплекса – за последний месяц был принят целый ряд нормативных документов, предусматривающих пакет льгот как для отрасли в целом, так и для ее отдельных секторов: «В непростой ситуации государство изыскивает ресурсы, чтобы не только сохранить ранее запланированный уровень поддержки, но еще большее ее расширить. Дагестан – республика, в которой агропромышленный комплекс всегда будет определяющей отраслью, и принимаемые меры имеют для нас огромное значение».

Отмечалось, что в масштабе общероссийского объема Дагестан занимает в отрасли АПК России второе место по численности поголовья крупного рогатого скота, седьмое место – по производству молока (первое место по СКФО), второе место по СКФО по численности скота и птицы на убой. По численности овцепоголовья (более 20 проц.) и производству шерсти республика занимает стабильно первое место в стране. Руководитель региона подчеркнул в этой связи: «Наша продукция поставляется во многие регионы, и если мы допустим сокращение производства, это почувствуем не только мы сами, это будет негативно сказываться на общероссийском рынке продовольствия».

Сергей Меликов напомнил, что дагестанским аграриям уже приходилось работать в условиях санкций и ковидных ограничений, но даже тогда была обеспечена позитивная динамика. Вместе с тем он обратил внимание собравшихся на необходимость скорейшего решения ряда неотложных для региона проблем сферы агропромышленного комплекса, в числе которых – вопросы совершенствования агрологистики, ввода в оборот неиспользуемой и заброшенной пахотной земли, проведения мелиоративных мероприятий и др.

Говоря о проектах, способных стать флагманами АПК в республике, глава Дагестана отметил инвестпроект ООО «Полоса», в рамках которого уже заложено почти 1500 гектаров садов, из которых 1000 гектаров – фундук, что является крупнейшим фундучным садом в стране. Другой успешный производитель и экспортер на рынке Дагестана, по словам Сергея Меликова, – ООО ТД «ФерЭльГам».

В Кизилюртовском районе строчится мясоперерабатывающее предприятие полного цикла. Для стабилизации цен Минсельхоз проводит ярмарки, на которых продукция реализуется по ценам ниже рыночных.

Председатель правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов выступил с инициативой возрождения межрайонных машинно-транспортных станций.

По итогам Совета Сергей Меликов выделил ряд первоочередных задач. Это – проведение весенних полевых работ, создание семенного фонда, развитие инвестиционных проектов по производству овощной, мясной и мясо-молочной продукции.

В Кремле президент Владимир Путин провёл большое совещание по поддержке агропромышленного комплекса.