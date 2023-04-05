Сергей Меликов провёл заседание Совета по координации деятельности контролирующих органов

4 апреля под руководством Сергея Меликова состоялось заседание Совета по координации деятельности контролирующих и правоохранительных органов в финансово-бюджетной сфере.

Были обсуждены вопросы эффективного и целевого использования бюджетных средств, в том числе обеспечение соблюдения законодательства в сфере закупок и реализации мер, направленных на поддержку бизнеса и снижение административной нагрузки на него.

В ходе заседания руководитель Управления Федерального казначейства по РД Абдулпатах Амирханов рассказал о соблюдении в республике требований законодательства России при расходовании бюджетных средств, подлежащих казначейскому сопровождению.

«Для повышения прозрачности деятельности участников казначейского сопровождения и их контрагентов, а также недопущения финансовых нарушений с начала 2022 года применяется механизм бюджетного мониторинга. Общая сумма предотвращенных нарушений при санкционировании целевых средств составляет 11 миллиардов 800 миллионов рублей», — сообщил Амирханов.

После завершения докладов, Сергей Меликов заявил о необходимости консолидации усилий контролирующих органов и переформатировании работы с бизнесом.