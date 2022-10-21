Сергей Меликов провёл заседание республиканской призывной комиссии.

Одним из главных пунктов повестки была организация призыва граждан на военную службу осенью 2022 года в Республике Дагестан.

Согласно Указу Президента России в Дагестане, как и во всех других регионах страны, в этом году призыв начнется с 1 ноября.

Участники совещания обсудили взаимодействие в ходе призывной кампании между территориальными органами военного управления, органами исполнительной власти и местного самоуправления и правоохранительными органами.

Военный комиссар Дагестана Дайтбег Мустафаев доложил главе республики о работе, проводимой для организации кампании на высоком уровне.

О мерах, принимаемых по оказанию поддержки семьям граждан, призванным по частичной мобилизации и добровольцам, доложил первый заместитель Председателя Правительства РД Руслан Алиев.

Он отметил, что по поручению Главы Республики Дагестан из резервного фонда Правительства РД выделено 350 млн рублей для выплат семьям граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, а также принимающих участие в специальной военной операции в качестве добровольцев.

Подать заявление на получение выплат имеют право члены семьи мобилизованного – родители, супруга, дети. Для этого необходимо обратиться в управления соцзащиты по месту жительства с заявлением и приложить документы с реквизитами лицевого счета. Выплату должны предоставить в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления.

Кроме того, помощь семьям военнослужащих оказывает и фонд «Все вместе», созданный по инициативе Сергея Меликова.