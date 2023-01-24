Сергей Меликов провёл заседание президиума регионального политсовета «Единой России»

Сегодня, 24 января, прошло заседание президиума регионального политического совета «Единой России» под председательством секретаря отделения партии, главы Дагестана Сергея Меликова.

Заур Аскендеров отметил, что приоритетной задачей является совершенствование законодательства в социальной сфере и в таких областях, как образование, экономика и местное самоуправление.

Комментируя его выступление, Сергей Меликов заявил, что первым по важности проектом «Единой России» является поддержка военнослужащих, участвующих в СВО, и членов их семей.

«В Дагестане депутаты «Единой России» оказывают большую помощь участникам СВО, семьям погибших военнослужащих. Кроме того, у нас огромное количество общественных организаций, которым партия оказывает поддержку. Помимо общественников и предпринимателей к этой благой деятельности присоединились студенты, школьники и, конечно же, неравнодушные граждане. Как правило, они проводят свои акции совместно с партией «Единая Россия» либо с муниципальными образованиями: кто-то шьет одежду, кто-то – вяжет носки, таких историй у нас немало», – подчеркнул руководитель региона.

Вторая важная программа, по словам Сергея Меликова, – догазификация населения. Третья – мониторинг строительства социально значимых объектов и капремонта школ. На необходимость тщательного контроля за ходом капремонта глава Дагестана обратил особое внимание.

Затем первый заместитель секретаря регионального отделения партии Сайгидахмед Ахмедов рассказал о предполагаемых избирательных кампаниях цикла «Единый день голосования – 2023».

По его словам, 10 сентября в Дагестане пройдут значимые муниципальные выборы. Планируется проведение 25 избирательных кампаний, в которых будут замещаться 288 мандатов депутатов в представительные органы муниципалитетов.

Выборы пройдут в Дербенте, Избербаше, Кизилюрте, Хасавюрте, в Ботлихском, Докузпаринском, Кизилюртовском, Левашинском, Новолакском и Табасаранском районах. На этих территориях проживает более 223 тысяч избирателей, то есть порядка 13% от общего числа электората.

«Фундамент успешного результата на выборах закладывается уже сейчас: при тщательном отборе кандидатур, в особенности на селе, с учётом кредита доверия избирателей, отсутствия судимости, родственных связей с членами избирательных комиссий и иных законодательных ограничений. Все риски необходимо просчитать заранее и своевременно их устранить», – призвал он однопартийцев.

Так, одной из основных акций была «Елка желаний», в рамках которой депутаты Госдумы и Народного Собрания от «Единой России» исполнили 72 желания детей с ОВЗ, из социально незащищенных, многодетных семей.

Особое внимание было уделено детям из семей военнослужащих, участвующих в СВО. Депутаты лично посетили семьи и вручили подарки детям, а также поинтересовались, с какими проблемами семьи сталкиваются.

В завершение мероприятия прошло вручение благодарностей высшего руководства «Единой России» секретарям местных отделений партии, главам муниципалитетов и депутатам Народного Собрания РД за поддержку воинских подразделений, семей военнослужащих-участников специальной военной операции РФ и нуждающихся в помощи людей.