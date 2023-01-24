Политика

Сергей Меликов провёл заседание президиума регионального политсовета «Единой России»

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Сегодня, 24 января, прошло заседание президиума регионального политического совета «Единой России» под председательством секретаря отделения партии, главы Дагестана Сергея Меликова.

Заур Аскендеров отметил, что приоритетной задачей является совершенствование законодательства в социальной сфере и в таких областях, как образование, экономика и местное самоуправление.

Комментируя его выступление, Сергей Меликов заявил, что первым по важности проектом «Единой России» является поддержка военнослужащих, участвующих в СВО, и членов их семей.

«В Дагестане депутаты «Единой России» оказывают большую помощь участникам СВО, семьям погибших военнослужащих. Кроме того, у нас огромное количество общественных организаций, которым партия оказывает поддержку. Помимо общественников и предпринимателей к этой благой деятельности присоединились студенты, школьники и, конечно же, неравнодушные граждане. Как правило, они проводят свои акции совместно с партией «Единая Россия» либо с муниципальными образованиями: кто-то шьет одежду, кто-то – вяжет носки, таких историй у нас немало», – подчеркнул руководитель региона.

Вторая важная программа, по словам Сергея Меликова, – догазификация населения. Третья – мониторинг строительства социально значимых объектов и капремонта школ. На необходимость тщательного контроля за ходом капремонта глава Дагестана обратил особое внимание.

Затем первый заместитель секретаря регионального отделения партии Сайгидахмед Ахмедов рассказал о предполагаемых избирательных кампаниях цикла «Единый день голосования – 2023».

По его словам, 10 сентября в Дагестане пройдут значимые муниципальные выборы. Планируется проведение 25 избирательных кампаний, в которых будут замещаться 288 мандатов депутатов в представительные органы муниципалитетов.

Выборы пройдут в Дербенте, Избербаше, Кизилюрте, Хасавюрте, в Ботлихском, Докузпаринском, Кизилюртовском, Левашинском, Новолакском и Табасаранском районах. На этих территориях проживает более 223 тысяч избирателей, то есть порядка 13% от общего числа электората.

«Фундамент успешного результата на выборах закладывается уже сейчас: при тщательном отборе кандидатур, в особенности на селе, с учётом кредита доверия избирателей, отсутствия судимости, родственных связей с членами избирательных комиссий и иных законодательных ограничений. Все риски необходимо просчитать заранее и своевременно их устранить», – призвал он однопартийцев.

Так, одной из основных акций была «Елка желаний», в рамках которой депутаты Госдумы и Народного Собрания от «Единой России» исполнили 72 желания детей с ОВЗ, из социально незащищенных, многодетных семей.

Особое внимание было уделено детям из семей военнослужащих, участвующих в СВО. Депутаты лично посетили семьи и вручили подарки детям, а также поинтересовались, с какими проблемами семьи сталкиваются.

В завершение мероприятия прошло вручение благодарностей высшего руководства «Единой России» секретарям местных отделений партии, главам муниципалитетов и депутатам Народного Собрания РД за поддержку воинских подразделений, семей военнослужащих-участников специальной военной операции РФ и нуждающихся в помощи людей.

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