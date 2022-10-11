Политика

Сергей Меликов провёл заседание Правительственной компании в отношении самовольно возведенных на территории региона МКД

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10 октября 2022 года Сергей Меликов провел заседание Правительственной комиссии, на которой были рассмотрены вопросы приведения самовольно возведённых на территории региона многоквартирных домов в соответствие с установленным законодательством требованиями.

Комиссия была создана в 2021 году в рамках реализации поручения Президента России, которое на выработку мер по минимизации негативных последствий строительства в Дагестане МКД с нарушением градостроительных норм.

На сегодняшний день по 457 незаконно построенных домам принимается решение в части их введения в оборот или сноса. Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РД Артур Сулейманов отметил положительную динамику в этом направлении. По его словам, для 25 домов города Махачкалы из «зелёной зоны» готовятся материалы для представления в Дагестанстат.

Кроме того, 34 дома из «жёлтой» зоны переведены в «зелёную» категорию. Касательно проблем «красной зоны», Артур Сулейманов сообщил о том, что было принято решение о сносе пяти домов. Итогируя заседание, Сергей Меликов напомнил, что к каждому дому должен быть индивидуальный подход.

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