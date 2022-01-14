Сергей Меликов провёл заседание по проведению Года образования

Сергей Меликов провёл заседание оргкомитета по проведению Года образования в республике.

«Год образования должен дать импульсов к тому, чтобы мы вместе определили критические точки и направления развития. Это не значит, что 2022 год завершится, и образование перестанет быть приоритетом. Но за этот год мы должны поднять планку в прорывном режиме и дальше ее не спускать, а динамично развиваться», – отметил глава республики.

В этой связи руководитель субъекта обратил отдельное внимание на строительство детских садов и школ, напомнив, что в приоритете должно быть не стремление как можно быстрее освоить средства, а качество возводимых для детей объектов. Очень важно, убежден Сергей Меликов, строить детсады и школы на отвечающих требованиям земельных участках, к которым уже подведена вся необходимая коммунальная инфраструктура.

В Год образования обновят материально-техническую базу образовательных организаций, повысят качество образования, усилят научно-методическую поддержку процесса обучения и воспитания, повысят профессиональную квалификацию работников сферы образования.