Сергей Меликов провёл заседание Оперштаба по развитию экономики

Сергей Меликов возглавил заседание Оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики Республики Дагестан с учётом внешних факторов.

В рамках заседания руководитель региона особое внимание обратил на качественную реализацию нацпроектов и прозрачность госзакупок. По словам первого вице-премьера РД Руслана Алиева, общий объем средств, предусмотренных на реализацию нацпроектов составляет почти двадцать девять миллионов рублей. Из данной суммы профинансированы расходы на сумму пять с половиной миллиардов рублей, что составляет более девятнадцати процентов.

В общей сложности запланировано заключение более тысячи контрактов, из них уже заключено более восемьсот. «Теперь наша задача обеспечить эффективное, а главное — своевременное освоение средств», — сказал Руслан Алиев.

Кроме того, вице-премьер рассказал об антикризисных мерах, в числе которых продолжение формирования законодательной среды для защиты экономики от санкций, укрепление финансовой стабильности муниципалитетов, а также реструктуризация платежей по бюджетным кредитам.