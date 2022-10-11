Сергей Меликов провёл заседание Оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики региона с учетом внешних факторов

Начиная заседание, глава республики рассказал об итогах рабочей поездки в Москву. Он отметил, что вопросы экономического развития республики находятся на контроле у вице-премьера Правительства РФ Александра Новака. При этом особое внимание уделяется подготовке к осенне-зимнему периоду и мероприятиям по снижению аварийности в энергетической сфере и в газовом комплексе.

Руководитель республики поручил профильным ведомствам и организациям взять на особый контроль готовность региона к осенне-зимнему периоду.

«Реконструкция жилых домов, построенных с нарушением строительных норм, фактически — построенных на газовых сетях, — главная задача, решением которой мы должны заняться в ближайшее время», — резюмировал Сергей Меликов, подчеркнув, что в этом заинтересовано и руководство «Газпрома».

Также он отметил, что в рамках встречи с главой «Газпрома» Алексеем Миллером была достигнута договоренность в части строительства 15 социальных объектов на территории региона к следующему году в рамках программы «Газпром — детям».