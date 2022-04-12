Сергей Меликов провёл заседание Оперативного штаба по борьбе с COVID-19

12 апреля состоялось заседание Оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в регионе. Заседание состоялось под руководством Сергея Меликова. Глава Республики Дагестан сказал о том, что показатели свидетельствуют о том, что принятые решения о снятии ряда ограничений были правильными.

Однако, сегодня ситуация в Китае бьёт антирекорды по заболеваемости и в связи с этим нужно учитывать все сценарии развития ситуации и оперативно корректировать деятельность, чтобы не допустить прошлых ошибок. И здесь, по словам руководителя республики, важнейшим фактором остаётся соблюдение профилактических мер и активные темпы вакцинации.

На сегодняшний день в регионе вакцинацию прошли более миллиона человек, что составляет более семидесяти процентов от общего числа населения. Помимо этого, должны постоянно проводиться тесты на коронавирус. Здесь Сергей Меликов поручил правительству при корректировке бюджета предусмотреть средства на создание резерва экспресс-тестов. «Тестирование должно продолжаться. Потому что все начинается с правильно поставленного диагноза», — заключил Сергей Меликов.