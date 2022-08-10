Сергей Меликов провёл заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

Сергей Меликов начал заседание с напоминания об участившихся случаях возгорания в связи с жаркой погодой. Так, за последние 30 дней зарегистрировано 285 случаев возгорания на площади 146 га.

Кроме того, руководитель республики обратил внимание на возросшее количество происшествий и несчастных случаев на водных и туристических объектах, связанных с гибелью и причинением вреда здоровью людей: с начала купального сезона текущего года на водных объектах республики погибло 35 человек, спасено – 41.

Об итогах прохождения пожароопасного сезона в первом полугодии 2022 года и о проводимых мероприятиях по обеспечению безопасности людей на водных и туристических объектах проинформировал министр по делам ГО и ЧС по РД Нариман Казимагамедов.

По его словам, за первое полугодие текущего года в Дагестане на открытых территориях земель зарегистрировано 886 ландшафтных пожаров общей площадью 258 га. В докладе были перечислены населённые пункты, в которых произошло больше всего возгораний сухой растительности, это Махачкала, Дербент, Кизляр и Дербентский район.

Для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами на территории республики начальник главного управления МЧС России по РД предложил главам населенных пунктов усилить профилактическую работу с населением.

Нариман Казимагомедов обратил внимание собравшихся на то, что с начала купального сезона в Дагестане участилось количество несчастных случаев на воде с летальным исходом. Вопрос обеспечения безопасности на водных объектах особо актуально стоит с учетом возросшего туристского потока в республику, роста популярности отдыха на побережье Каспийского моря, Сулакского каньона и Чиркейского водохранилища, где ежедневно отдыхают десятки тысяч человек со всех регионов страны.

Касаясь вопроса предупреждения лесных пожаров, Вагаб Абдулхамидов подчеркнул важность проведения разъяснительной профилактической работы с населением.

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Дагестана Артур Сулейманов доложил о проводимых и планируемых мероприятиях по обеспечению безопасности населения и территорий, подверженных воздействию экзогенных процессов.

Артур Сулейманов подробно рассказал о предложении проводить в муниципальных образованиях обследования домов, расположенных в оползневых зонах и признавать их аварийными и подлежащими сносу.

Отмечается, что администрации Бабаюртовского, Дербентского, Кизилюртовского, Кизлярского, Лакского, Кумторкалинского, Магарамкентского, Ногайского, Новолакского, Тарумовского, Хасавюртовского районов, а также городов: Дагестанские Огни, Дербент, Избербаш, Каспийск, Кизилюрт, Кизляр, Хасавюрт, Южно-Сухокумск сообщили об отсутствии на территории данных муниципальных образований зон, подверженных оползневым процессам.