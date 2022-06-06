Сергей Меликов провёл заседание для обсуждения развития экономики Дагестана в условиях санкций

Сергей Меликов провел заседание Оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики Дагестана с учетом внешних факторов. Глава республики напомнил руководителям органов власти о необходимости своевременного и эффективного исполнения бюджета. Особое внимание глава региона обратил на качественную реализацию национальных проектов и прозрачность госзакупок.

Еще одной важной темой стало привлечение инвестиций, в том числе и в сферу туризма. В посёлке Дубки, на участке 7,4 га, планируется развивать масштабный инвестиционный проект, рационально использовать другие земельные участки, а также создать зону отдыха повышенной комфортности.

В ходе заседания штаба первый вице-премьер Дагестана Руслан Алиев проинформировал об антикризисных мерах. Среди них на сегодняшний день такие, как формирование законодательной среды для защиты экономики от санкций; поддержка регионов, укрепление финансовой стабильности муниципальных образований; реструктуризация платежей по бюджетным кредитам как в части погашения основного долга, так и процентов по нему.

Одним из ключевых инструментов достижения долгосрочных целей развития Руслан Алиев назвал реализацию национальных проектов. Общий объем предусмотренных средств составляет 28,8 млрд рублей, из которых профинансированы расходы на сумму 5,5 млрд рублей или 19,1%.