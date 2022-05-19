Сергей Меликов провёл заседание для обсуждения мер защиты бизнеса от проверок

Сергей Меликов провел заседание Совета по координации деятельности контролирующих и правоохранительных органов в финансово-бюджетной сфере при Главе РД. Говорили о мерах поддержки предпринимательства и сокращении количества проверок.

Это, по словам руководителя субъекта, становится особенно актуальным в условиях, когда страна столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением со стороны недружественных стран и изменением базовых параметров экономических процессов.

«Такие цели ставит федеральное руководство, и мы должны приложить максимум усилий, чтобы решить данные задачи», – подчеркнул Сергей Меликов.

По информации прокуратуры, в 2021 году выявлено свыше 2 тысяч нарушений закона. С целью их устранения внесено более 800 актов прокурорского реагирования. За два года опротестованы 125 незаконных нормативных правовых актов, принятых органами государственной и муниципальной власти, затрагивающих права предпринимателей, которые были удовлетворены.

На контроле находится реализация мер государственной поддержки предпринимателей в виде предоставления субсидий, льготных кредитов, временной отсрочки арендных платежей и продления разрешительных документов. Для решения этих вопросов, уточнил прокурор Дагестана, организовано взаимодействие с банковским сектором.

Глава республики рекомендовал руководителям муниципалитетов совместно с контрольно-надзорными органами и ведущими бизнес объединениями региона организовать работу по разъяснению решений, принятых Правительством РФ для смягчения административной нагрузки на бизнес, а также профилактическую работу, направленную на недопущение как нарушений в деятельности субъектов МСП, так и злоупотреблений со стороны контрольно-надзорных органов. Одновременно с этим работа по постановке на налоговый учет «теневого» бизнеса должна быть продолжена, подчеркнул руководитель субъекта, ведь только тем предпринимателям, которые работают в рамках закона, будет оказываться поддержка со стороны государства.