Спорт

Сергей Меликов провёл встречу с футболистами махачкалинского «Динамо»

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Глава Республики Дагестан отметил, что тренеры и руководство клуба поставили перед собой очень смелые задачи, однако команда превзошла все ожидания.

«Всего за год команда вышла во второй по значимости дивизион профессионального футбола в России, одержав больше 10 побед подряд», — отметил Меликов.

Кроме того, по словам Главы Республики Дагестан, в школах региона активно развивается футбольная лига, в которой в 2022 году участвует более ста пятидесяти тысяч детей. Что позволит предоставить возможность профессионального развития для талантливых юных футболистов.

«Дагестанские болельщики всегда с вами!», — резюмировал Меликов.

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