Культура

Сергей Меликов провёл встречу с делегацией посольства ОАЭ в РФ

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Делегация посольства Объединенных Арабских Эмиратов в Российской Федерации во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Мохаммадом Ахмадом Аль-Джабером прибыла в Дагестан для участия в «Неделе культуры Объединенных Арабских Эмиратов в Российской Федерации».

28 сентября Сергей Меликов встретился с делегацией посольства. Стороны обсудили развитие сотрудничества во многих направлениях. И стартом в сближении народов станут мероприятия в рамках недели культуры ОАЭ в РФ.

Дни арабской культуры продлятся в Махачкале до конца сентября текущего года. Здесь для гостей мероприятия будет подготовлена разнообразная культурная программа.

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