Сергей Меликов провёл встречу с Андреем Яцкиным

14 октября Сергей Меликов провёл встречу с заместителем Председателя СФ РФ Андреем Яцкиным с целью обсуждения работы делегации сенаторов в части реализации Постановления «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Дагестан». В рамках встречи Сергей Меликов выразил благодарность Валентине Матвиенко за заботу о регионе. Поблагодарив Сергея Меликова за гостеприимство, Андрей Яцкин отметил, что выполнение Постановления Совета Федерации требует контроля. Работа делегации СФ ФС РФ продолжится в республике ещё два дня.

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