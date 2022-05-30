Сергей Меликов провёл совместное заседание Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба

Сергей Меликов провел совместное заседание Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба.

Открывая совещание, глава региона отметил, что по мере проведения специальной военной операции в Украине, по мере усугубления санкций и других мер давления на Российскую Федерацию может возрасти угроза терроризма.

Отмечалось, комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации должен своевременно корректироваться в соответствии с современными рисками.

Участники заседания обсудили исполнение Комплексного плана, а также вопросы безопасности транспортной системы и иных стратегических объектов