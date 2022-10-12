Политика

Сергей Меликов провёл совещания для обсуждения основных векторов пространственного развития

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Сергей Маликов провёл совещание по реализации в Дагестане государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных».

В режиме видеоконференцсвязи в мероприятии принял участие руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Олег Скуфинский.

Национальная система пространственных данных включает в себя данные об объектах недвижимости, пространственные данные, сведения о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и государственной кадастровой оценке. Дагестан отобран среди других субъектов СКФО как пилотный регион, где будут внедрены сервисы Единой цифровой платформы этой системы.

Проект получил одобрение президента страны и находится на личном контроле премьер-министра Михаила Мишустина.

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