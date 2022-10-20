Сергей Меликов провёл совещание по вопросам реализации Указа Президента России

20 октября 2022 года Сергей Меликов провёл внеочередное совещание по вопросам реализации Указа Президента РФ «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года N756».

В ходе совещания, Сергей Меликов отметил, что Дагестан входит в категорию режима «базовой готовности», который не нарушит повседневную жизнь граждан республики. Однако, повышается ответственность органов власти по усилению охраны общественного порядка, обеспечению общественной безопасности, производству продукции для нужд фронта и по другим направлениям.

Напомним, в целях повышения эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов России, 19 октября 2022 года по итогам Совета Безопасности РФ был подписан Указ Президента в связи с введением на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей военного положения.