Сергей Меликов провёл совещание по вопросам организации летнего отдыха детей, начало туристического сезона и участие региона в госпрограммах РФ

29 мая Сергей Меликов провёл очередное совещание по актуальным для региона вопросам. В числе тем, вынесенных на повестку дня, значились аспекты организации летнего отдыха детей и прохождение туристического сезона в республике.

Летняя оздоровительная кампания в регионе проходит при непосредственном контроле специальной межведомственной комиссии. Все загородные лагеря проверены на готовность к приёму детей.

В целом в летний сезон планируется оздоровить около тридцати пяти тысяч детей.

В 2023 году 199 учреждений включены в реестр детских оздоровительных лагерей, из них 25 загородных, которые откроются уже 5 июня.

Специальная программа разработана для детей с ОВЗ и для детей участников СВО.

Для обеспечения полноценного безопасного отдыха детей, за каждым лагерем закреплено медицинское учреждение. В завершении обсуждения,

Сергей Меликов обязал глав муниципалитетов в июне посетить лагеря для проверки хода оздоровительной кампании.