Сергей Меликов провёл совещание по туристическим проектам

Сергей Меликов провел совещание по вопросам создания концепции национального туристического маршрута «Легенды Дагестана», туристического кластера в Казбековском районе и мастер-планирования курорта «Каякент».

Первым на заседании обсудили вопрос мастер-планирования туристических территорий каспийского курорта «Каякент» и всероссийского детского центра «Дагестан». Как сообщил первый заместитель генерального директора АО «Корпорация Туризм.РФ» Денис Секачев, специалисты корпорации осмотрели территорию будущего курорта, аэропорт, федеральную трассу, провели предварительный анализ территорий. В конце текущего месяца в республику прибудет делегация корпорации для дальнейшей работы на месте.

Комментируя выступление, глава региона отметил: «Это не просто туристический, а прорывной для дагестанской экономики проект, который подтолкнёт к развитию строительной отрасли, энергетики и газоснабжения, транспортно-логистической сферы и других направлений».

Концепцию национального туристического маршрута «Легенды Дагестана» представил на совещании исполнительный директор ООО «Творческие технологии» Вартан Аветов. Предполагается, что он включит в себя 17 основных точек – природных достопримечательностей и знаковых смотровых площадок республики. В рамках проекта планируются строительство новых отелей, модернизация уже полюбившихся гостям республики мест отдыха и оборудование новых площадок. Также планируется организация учебного центра для обучения персонала, сопровождающего туристов на всем протяжении маршрута, создание совместно с регионом туроператора для сопровождения нового маршрута.

Руководитель республики упомянул о важности развития горных территорий. Он подчеркнул, что, помимо прибрежных районов и исторических достопримечательностей, туристов в республике привлекают и горные районы, в связи с чем необходимо совершенствовать территориальное планирование, развивать здесь строительную отрасль и энергетический комплекс, создавая привлекательные условия для потенциальных инвесторов.