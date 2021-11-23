Политика

Сергей Меликов провёл совещание по актуальным проблемам региона

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Сергей Меликов обсудил с руководителями органов власти и муниципалитетов республики актуальные для Дагестана вопросы. В числе которых ситуация в области здравоохранения. О принимаемых мерах в сфере медицины рассказала врио министра здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева. По словам министра, свободный коечный фонд в республике составляет около двадцати процентов, кроме того, увеличивается число тестов на COVID-19, что позволяет выявлять бессимптомно инфицированных граждан. В числе других тем совещания стало обсуждение обращений граждан в ЦУР в Дагестане. Руководитель Центра управления регионом в Дагестане Магомедсултан Абдуралимов отметил, что за истекший период времени в обработку поступило около пяти с половиной тысяч обращений от населения. Особенно часто граждане обращаются по вопросам отопления, дорог и социальных выплат и др. Кроме того, в городе Каспийске сохраняется проблема с бездомными животными. Сергей Меликов поручил изучить опыт других городов в решении данного вопроса.

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