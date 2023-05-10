Сергей Меликов провёл совещание по актуальным для региона вопросам

Глава Дагестана Сергей Меликов обсудил с руководителями ведомств и главами муниципалитетов актуальные для республики вопросы, в числе которых строительство и капитальный ремонт объектов образования.

По данному вопросу выступили руководители образовательного и строительного ведомств региона.

В 2023 году осуществляется финансирование строительства и проектирования 90 объектов образования. Среди них — 50 школ и 8 детских садов, рассчитанные в общей сложности на 26 тысяч детей.

Возведение данных объектов осуществляется в рамках реализации нацпроектов «Образование» и «Демография». Из них 42 школы и 8 детских садов планируется ввести в эксплуатацию уже в этом году. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана Артур Сулейманов.

Кроме того, министр обозначил актуальные на сегодняшний день проблемные точки при строительстве некоторых объектов образования, которые преимущественно связаны с необходимостью подведения коммунальной инфраструктуры.

Вопросы ремонта школ озвучил и Яхъя Бучаев.

Министр образования и науки Дагестана отметил, что в текущем году капитальный ремонт планируется провести в 139 школах на территории 36 муниципалитетов региона. Общий объем средств, предусмотренных на реализацию данных мероприятий, составляет 3,6 млрд рублей.

При проведении капремонта в школах в 2023 году будут учтены вопросы обеспечения антитеррористической и противопожарной безопасности.

В завершении, Сергей Меликов напомнил главам муниципалитетов, что все работы должны быть завершены в срок.