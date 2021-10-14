Общество

Сергей Меликов провёл совещание для обсуждения выявленных ЦУРом проблем

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Глава региона выделил наиболее частые проблемы, такие как отсутствие воды, отопления, уборки мусора и связанные с благоустройством общественного пространства.
Меликов отметил, что значительно сократилось время проведения аварийных работ.

За последние три месяца Центр выявил и обработал более 10 тысяч обращений граждан, которые были взяты на контроль.

«За прошедший месяц наибольшее количество жалоб было связано с отключением электричества и состоянием автомобильных дорог. Этому способствовали определенные погодные факторы», – отметил Сергей Меликов.
Глава республики дал соответствующие поручения министерствам и ведомствам.

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