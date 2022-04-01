Культура

Сергей Меликов провёл совещание для обсуждения празднования юбилея Расула Гамзатова

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Сергей Меликов отметил, что хотя совещание плановое, реалии сегодняшнего дня придают ему особую актуальность.

«К творчеству Расула Гамзатова нас подвигает не только его вклад в развитие Дагестана, но и актуальные события. Все мы видели кадры, на которых Герой России Нурмагомед Гаджимагомедов читает знаменитое стихотворение поэта «Берегите друзей». Несомненно, творчество поэта сыграло большую роль в жизни нашего героя, воодушевив его на подвиг ради своих друзей и семьи, воодушевляя и других защитников нашей Родины».

Говоря о событиях в Украине, руководитель республики отметил, что дезинформационная кампания, развернутая против нашей страны, дополняется русофобией в различных формах, а также так называемой «культурой отмены», просто не позволяющей не только найти компромисс, но даже услышать иную точку зрения.

Глава Дагестана напомнил, что, учитывая значительный вклад Расула Гамзатовича в отечественную культуру, летом прошлого года был издан Указ Президента России «О праздновании 100-летия со дня рождения Р.Г. Гамзатова», во исполнение которого создан федеральный оргкомитет по подготовке и проведению празднования столетия поэта. В его состав вошли представители органов власти, литературно-образовательных и библиотечных институций, научного сообщества, масс-медиа. Руководит оргкомитетом Заместитель Председателя Правительства России Татьяна Голикова.

По ВКС с главой Хунзахского района Нурмагомедом Задиевым обсудили строительство школы, обустройство дорог и других объектов инфраструктуры в родном поэту районе.

В свою очередь дочь Расула Гамзатова, директор Дагестанского музея изобразительных искусств Салихат Гамзатова поблагодарила собравшихся за внимание и проделанную работу по подготовке достойного плана празднования юбилея поэта:

«Я очень рада, что с именем Расула Гамзатова будут связаны не только духовные, нравственные изменения в нашей республике, но и материальные, практические, улучшающие жизнь дагестанцев».

Дочь поэта сообщила, что в настоящее время совместно с Минкультуры РД и Минобрнауки РД прорабатывается вопрос проведения в школах региона Гамзатовских диктантов, и выразила уверенность в том, что полученные в результате наработки могут быть использованы заинтересованными специалистами.

Участники совещания также обсудили вопросы финансирования праздничных мероприятий, их информационного сопровождения и дальнейшей плановой работы.

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