Сергей Меликов провёл совещание для обсуждения празднования юбилея Расула Гамзатова

Сергей Меликов отметил, что хотя совещание плановое, реалии сегодняшнего дня придают ему особую актуальность.

«К творчеству Расула Гамзатова нас подвигает не только его вклад в развитие Дагестана, но и актуальные события. Все мы видели кадры, на которых Герой России Нурмагомед Гаджимагомедов читает знаменитое стихотворение поэта «Берегите друзей». Несомненно, творчество поэта сыграло большую роль в жизни нашего героя, воодушевив его на подвиг ради своих друзей и семьи, воодушевляя и других защитников нашей Родины».

Говоря о событиях в Украине, руководитель республики отметил, что дезинформационная кампания, развернутая против нашей страны, дополняется русофобией в различных формах, а также так называемой «культурой отмены», просто не позволяющей не только найти компромисс, но даже услышать иную точку зрения.

Глава Дагестана напомнил, что, учитывая значительный вклад Расула Гамзатовича в отечественную культуру, летом прошлого года был издан Указ Президента России «О праздновании 100-летия со дня рождения Р.Г. Гамзатова», во исполнение которого создан федеральный оргкомитет по подготовке и проведению празднования столетия поэта. В его состав вошли представители органов власти, литературно-образовательных и библиотечных институций, научного сообщества, масс-медиа. Руководит оргкомитетом Заместитель Председателя Правительства России Татьяна Голикова.

По ВКС с главой Хунзахского района Нурмагомедом Задиевым обсудили строительство школы, обустройство дорог и других объектов инфраструктуры в родном поэту районе.

В свою очередь дочь Расула Гамзатова, директор Дагестанского музея изобразительных искусств Салихат Гамзатова поблагодарила собравшихся за внимание и проделанную работу по подготовке достойного плана празднования юбилея поэта:

«Я очень рада, что с именем Расула Гамзатова будут связаны не только духовные, нравственные изменения в нашей республике, но и материальные, практические, улучшающие жизнь дагестанцев».

Дочь поэта сообщила, что в настоящее время совместно с Минкультуры РД и Минобрнауки РД прорабатывается вопрос проведения в школах региона Гамзатовских диктантов, и выразила уверенность в том, что полученные в результате наработки могут быть использованы заинтересованными специалистами.

Участники совещания также обсудили вопросы финансирования праздничных мероприятий, их информационного сопровождения и дальнейшей плановой работы.