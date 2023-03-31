Сергей Меликов провёл рабочую встречу с Уполномоченным по правам ребёнка в Дагестане Мариной Ежовой

Глава республики провел встречу с Уполномоченным по правам ребёнка в Дагестане Мариной Ежовой.

В рамках встречи, Сергей Меликов подчеркнул важность воспитания и дополнительного образования детей. Руководитель региона отметил, что любые проекты и нововведения должны опираться на патриотические ценности и культурно-историческое наследие народов Дагестана. Особое внимание глава республики обратил на поддержку детей участников СВО.

В свою очередь, Марина Ежова отчиталась о проведённой работе в 2022 году и поделилась планами работы на 2023 год.

Как отметила Уполномоченный по правам ребёнка, в Дагестане реализуется два десятка различных проектов, в числе которых открытие досуговых подростковых центров в рамках реализации федеральной программы «Подростки России», а также создание «Социального театра».