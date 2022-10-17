Политика

Сергей Меликов провёл рабочее совещание по совершенствованию деятельности в области недропользования

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Глава Дагестана Сергей Меликов провел рабочее совещание по совершенствованию сферы добычи полезных ископаемых.

Говорили об усилении контроля за отраслью, в том числе регулирование в рамках законодательства справедливого ценообразования в этой сфере, обеспечение своевременного внесения сведений о лицензированных недропользователях в соответствующую федеральную государственную автоматизированную систему.

Руководитель республики напомнил, что с учетом масштаба проводимых в республике строительных работ, тема очень актуальна для Дагестана.

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