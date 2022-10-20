Сергей Меликов провёл оперативное совещание с руководителями органов всех ветвей власти

19 октября 2022 года Владимир Путин по итогам заседания Совета Безопасности Российской Федерации подписал Указ в целях повышения эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ в связи с введением военного положения на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

20 октября вопросы реализации Указа Президента в рамках внеочередного совещания обсудил Сергей Меликов. Открывая совещание, Глава Дагестана зачитал Указ Президента России, после чего отметил, что в Дагестане вводится режим базовой готовности. Всё это, по словам руководителя субъекта, никак не отразится на повседневной жизни граждан. «Республика продолжает жить обычной жизнью», — заявил Меликов.

В ходе совещания, Глава Республики Дагестан сообщил о создании в регионе оперативного штаба для обеспечения общественной безопасности и стабильной работы всей инфраструктуры региона, в состав которого войдут в том числе представители федеральных министерств и ведомств, а также силовых ведомств.