Сергей Меликов проводит заседание рабочей группы по переселению граждан из аварийных общежитий в Каспийске

Встреча проходит с участием инициативной группы жильцов и их адвоката.

Напомним, в конце марта глава республики с выездом на место ознакомился с условиями жизни людей, после чего провел рабочее совещание с участием инициативной группы жильцов.

Органам власти руководитель региона поручил до конца апреля подготовить предложения по переселению граждан, в том числе определить участок для строительства домов.

К сегодняшнему дню определены два возможных участка для строительства домов. Проходит обсуждение предложенных вариантов.