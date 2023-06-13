На повестке: итоги реализации основных мероприятий в первом полугодии 2023 года; готовность малой родины поэта – Хунзахского района, к столетию Расула Гамзатова;
мероприятия, проводимые Союзом писателей РД.
Сергей Меликов проводит заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 100-летия народного поэта Дагестана Расула Гамзатова
На повестке: итоги реализации основных мероприятий в первом полугодии 2023 года; готовность малой родины поэта – Хунзахского района, к столетию Расула Гамзатова;