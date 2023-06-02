Политика

Сергей Меликов проводит заседание Комиссии при Главе РД по увеличению доходной части консолидированного бюджета РД

Оставить комментарий

На повестке в том числе: снижение доли «теневого» сектора экономики; адресная работа с предприятиями, производящими спиртосодержащую продукцию, проверка наличия лицензий, полноты и своевременности уплаты налогов;
эффективное управление госимуществом в целях увеличения доходной части бюджета.

Также читают:

Сергей Меликов требует комплексного развития
Основные тезисы из выступления Владимира Путина на...
Председатель Правительства РД принял решения по ит...
Абдулмуслим Абдулмуслимов проводит встречу с колле...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *