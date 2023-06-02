Сергей Меликов проводит заседание Комиссии при Главе РД по увеличению доходной части консолидированного бюджета РД

На повестке в том числе: снижение доли «теневого» сектора экономики; адресная работа с предприятиями, производящими спиртосодержащую продукцию, проверка наличия лицензий, полноты и своевременности уплаты налогов;

эффективное управление госимуществом в целях увеличения доходной части бюджета.