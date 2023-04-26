Сергей Меликов проводит встречу с вдовами погибших участников спецоперации

Обращения дагестанок будут рассмотрены при участии представителей органов власти.
Ранее глава Дагестана многократно заявлял, что нужды семей военнослужащих всегда будут на особом контроле.
Жены военнослужащих обращаются к Сергею Меликову по следующим вопросам: оформление социальных выплат;
трудоустройство;
помощь в лечении для ребенка; обустройство детской площадки; поездка в хадж; увековечение памяти;
проведение газопровода к дому и другим.
Каждое обращение рассматривается отдельно. Сергей Меликов дает поручения ответственным исполнителям.