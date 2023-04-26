Общество

Сергей Меликов проводит встречу с вдовами погибших участников спецоперации

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Обращения дагестанок будут рассмотрены при участии представителей органов власти.

Ранее глава Дагестана многократно заявлял, что нужды семей военнослужащих всегда будут на особом контроле.

Жены военнослужащих обращаются к Сергею Меликову по следующим вопросам: оформление социальных выплат;
трудоустройство;
помощь в лечении для ребенка; обустройство детской площадки; поездка в хадж; увековечение памяти;
проведение газопровода к дому и другим.

Каждое обращение рассматривается отдельно. Сергей Меликов дает поручения ответственным исполнителям.

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