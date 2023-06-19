Политика

Сергей Меликов проводит совещание по актуальным вопросам

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На повестке в том числе: устранение последствий ливня с градом в ряде муниципалитетов Дагестана; итоги рабочей поездки делегации Дагестана в Запорожскую область;
реализация программы социальной газификации в Дагестане; развитие инвестиционной деятельности в регионе.
Первый вопрос совещания – ситуация в Буйнакске.

О работе по оценке ущерба, нанесенного ливнем с градом, Сергею Меликову доложил глава регионального МЧС Нариман Казимагамедов:
принято 2000 заявлений от граждан;
обработано свыше 1200 звонков по телефону «горячей линии»; обследовано 750 домовладений;
составлены акты по 33 многоквартирным домам.

Работа продолжается, для повышения её оперативности число межведомственных групп увеличено до 25.

По словам Наримана Казимагамедова, объекты жизнеобеспечения населения функционируют в штатном режиме.

Для оказания методической помощи в подготовке документов, обосновывающих причиненный ущерб, в Буйнакске приступила к работе оперативная группа ГУ МЧС России по РД.

Сергей Меликов поблагодарил сотрудников спасательных служб за проводимую работу.

Напомним, вчера по поручению главы республики на место выехал премьер-министр Абдулмуслим Абдулмуслимов. Руководитель кабмина пообщался с местными жителями, посетил поврежденные жилые дома и социальные объекты.

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