Сергей Меликов проводит совещание по актуальным вопросам

На повестке в том числе: устранение последствий ливня с градом в ряде муниципалитетов Дагестана; итоги рабочей поездки делегации Дагестана в Запорожскую область;

реализация программы социальной газификации в Дагестане; развитие инвестиционной деятельности в регионе.

Первый вопрос совещания – ситуация в Буйнакске.

О работе по оценке ущерба, нанесенного ливнем с градом, Сергею Меликову доложил глава регионального МЧС Нариман Казимагамедов:

принято 2000 заявлений от граждан;

обработано свыше 1200 звонков по телефону «горячей линии»; обследовано 750 домовладений;

составлены акты по 33 многоквартирным домам.

Работа продолжается, для повышения её оперативности число межведомственных групп увеличено до 25.

По словам Наримана Казимагамедова, объекты жизнеобеспечения населения функционируют в штатном режиме.

Для оказания методической помощи в подготовке документов, обосновывающих причиненный ущерб, в Буйнакске приступила к работе оперативная группа ГУ МЧС России по РД.

Сергей Меликов поблагодарил сотрудников спасательных служб за проводимую работу.

Напомним, вчера по поручению главы республики на место выехал премьер-министр Абдулмуслим Абдулмуслимов. Руководитель кабмина пообщался с местными жителями, посетил поврежденные жилые дома и социальные объекты.