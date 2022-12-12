Сергей Меликов проводит оперативное совещание по актуальным вопросам

На повестке в том числе вопросы, касающиеся:

догазификации населенных пунктов республики;

реформирования системы ЖКХ в Дагестане;

реализации в регионе национальных проектов и государственных программ.

«По итогам года будет проведен тщательный анализ работы органов исполнительной власти. В новом году по его результатам примем решения в отношении отдельных органов власти – вплоть до кадровых!», — отметил Сергей Меликов на оперативном совещании.

По мнению Главы Дагестана, на фоне достаточно эффективной командной работы кабинета министров, есть случаи, требующие принятия жестких мер.