Сергей Меликов проверил работу социальных объектов в Карабудахкентском районе

Глава республики Сергей Меликов ознакомился с ходом строительства детского сада-яслей на 120 мест в селе Джанга, строящегося по нацпроекту «Демография». Ввести детский сад в эксплуатацию планируется до конца 2022 года. Сергей Меликов подчеркнул, что к этому времени к объекту должны быть подведены все необходимые коммуникации.

В селе Губден глава республики осмотрел Дом культуры, построенный в рамках нацпроекта «Культура». На его строительство затрачено свыше 27 млн руб. Кроме того, в рамках федерального проекта «Культура малой Родины» были выделены средства на оснащение учреждения оборудованием.

Прилегающая территория благоустроена за счет Республиканской инвестиционной программы.